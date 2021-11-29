https://news.day.az/society/1409370.html В Баку сгорел известный магазин - ФОТО - ВИДЕО
В Баку сгорел известный магазин - ФОТО - ВИДЕО
Вчера в Ясамальском районе Баку возник пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в магазине электроники "Music Gallery", расположенном недалеко от станции метро "Иншаатчылар".
Горела крыша магазина. На терриорию задействованы силы и техника Государственной противопожарной службы МЧС.
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