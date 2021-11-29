В Баку сгорел известный магазин
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Вчера в Ясамальском районе Баку возник пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в магазине электроники "Music Gallery", расположенном недалеко от станции метро "Иншаатчылар".

Горела крыша магазина. На терриорию задействованы силы и техника Государственной противопожарной службы МЧС.