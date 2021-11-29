В Азербайджане определен порядок предоставления ковид-сертификата

Кабинет Министров утвердил "Порядок признания сертификатов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, о противопоказаниях к вакцинации, с негативным результатом ПЦР-теста и о наличии иммунитета у лиц, вылечившихся от COVID-19".

Как передает Day.Az, данный документ разработан в соответствии с международным опытом в целях признания на международном уровне документов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19 на территории страны, о противопоказаниях к вакцинации, с негативным результатом ПЦР-теста и о наличии иммунитета у лиц, вылечившихся от COVID-19и устанавливает порядок признания, а также для признания в Азербайджанской Республике ковид-документов, предоставленных другими государствами и определяет порядок признания этих сертификатов на территории страны.

Целью признания сертификатов COVID является обеспечение гражданам Азербайджанской Республики, сотрудникам дипломатических представительств и консульств иностранных государств, действующих в Азербайджанской Республике, а также представительств международных организаций, лицам, входящим в состав административно-технического персонала, и членам их семей, постоянно и временно проживающим в нашей стране, получившим статус беженца в Азербайджанской Республике, иностранцам и лицам без гражданства, взятых под покровительство Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджанской Республике, свободного въезда, выезда и транзитных поездок в страну.

Сертификат COVID-это документ на электронном или бумажном носителе, разработанный Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, предназначен для использования внутри страны и для поездок за рубеж и отражает прохождение вакцинации от covid-19, противопоказания к вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и подтверждает, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и обладают иммунитетом, содержит личную информацию владельца, в том числе информацию о состоянии его здоровья в связи с заболеванием COVID-19. Зарубежный сертификат COVID-это документ на электронном или бумажном носителе, разработанный компетентным органом иностранного государства, предназначенный для использования внутри страны и для поездок за рубеж и содержащий информацию о состоянии здоровья лица, связанного с заболеванием COVID-19, отражающую вакцинацию от covid-19, противопоказания к вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и подтверждающий, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет.

Заявка представляет собой заявку физического лица или его уполномоченного представителя на получение сертификата COVID через платформу MYGOV (портал) E-TƏBIB или информационной системы электронного правительства.

Выдача сертификата COVID в Азербайджанской Республике осуществляется через портал. Сертификат COVID разрабатывается на основе ряда данных, включенных в портал или автоматически обрабатываемых в отношении заявителя.