https://news.day.az/society/1410011.html В Азербайджане выявлено еще 1678 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1678 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1678 случаев заражения коронавирусом, 1934 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
26 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 588 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 554 749 человек вылечились, 7 856 скончались, число активных больных - 25 713.
За последние сутки проведено 12 629 тестов, за прошедшее время - 5 539 284 теста на коронавирус.
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