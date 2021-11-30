В Азербайджане выявлено еще 1678 случаев заражения коронавирусом, 1934 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

26 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 588 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 554 749 человек вылечились, 7 856 скончались, число активных больных - 25 713.

За последние сутки проведено 12 629 тестов, за прошедшее время - 5 539 284 теста на коронавирус.