В общественных местах задержаны 8 зараженных коронавирусом

30 ноября сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах 8 активных больных коронавирусом.

С указанными лицами, покинувшими свои дома, несмотря на прохождение ими лечения в домашних условиях, были проведены разъяснительные беседы, после чего они были возвращены домой - в соответствующие структуры здравоохранения была направлена информация о них.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД АР.

В отношении одного активного больного, проходившего лечение в домашних условиях, но покинувшего место жительства, было возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 ("Нарушение противоэпидемического и карантинного режимов") УК Азербайджана.