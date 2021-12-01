Еще одна группа ветеранов Отечественной войны обеспечена высокотехнологичными протезами
Depozit faizini öncədən al!

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана обеспечило еще одну группу ветеранов 44-дневной Отечественной войны высокотехнологичными протезами, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Новость обновляется