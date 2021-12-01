https://news.day.az/society/1410530.html Еще одна группа ветеранов Отечественной войны обеспечена высокотехнологичными протезами - ФОТО
Еще одна группа ветеранов Отечественной войны обеспечена высокотехнологичными протезами - ФОТО
Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана обеспечило еще одну группу ветеранов 44-дневной Отечественной войны высокотехнологичными протезами, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
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