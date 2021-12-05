Страшное ДТП в Уджарском районе

В результате дорожно-транспортного происшествия в Уджарском районе пострадали три человека.

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел сегодня вечером на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Кючекенд Уджарского района.

Легковой автомобиль марки "Hyundai" (99 LN 502) потерял управление перевернулся. В результате аварии жители Агдашского района - Парвана Рамиз гызы Абдуллаева (1985 г.р.) и ее дети, Айтадж Бахтияр гызы Абдуллаева (2005 г.р.) и Абдулла Бахтияр оглу Абдуллаев (2007 г.р.) получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу.

Ведется расследование.