https://news.day.az/society/1412020.html Страшное ДТП в Уджарском районе - пострадали женщина и двое детей - ФОТО
Страшное ДТП в Уджарском районе - пострадали женщина и двое детей - ФОТО
В результате дорожно-транспортного происшествия в Уджарском районе пострадали три человека.
Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел сегодня вечером на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Кючекенд Уджарского района.
Легковой автомобиль марки "Hyundai" (99 LN 502) потерял управление перевернулся. В результате аварии жители Агдашского района - Парвана Рамиз гызы Абдуллаева (1985 г.р.) и ее дети, Айтадж Бахтияр гызы Абдуллаева (2005 г.р.) и Абдулла Бахтияр оглу Абдуллаев (2007 г.р.) получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу.
Ведется расследование.
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