https://news.day.az/society/1412027.html В Кюрдамире уличные собаки напали на мужчину
В Кюрдамире уличные собаки напали на мужчину
В Кюрдамире уличные собаки напали на жителя района и отгрызли ему ухо.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гарасаггал.
49-летний житель села Мамедов Гурбан Ахад оглу во время прогулки по селу подвергся нападению уличных собак, одна из которых отгрызла ему правое ухо. Пострадавший был доставлен в Кюрдамирскую центральную районную больницу. По факту проводится расследование.
Отметим, что в текущем году в Кюрдамире более 300 человек подверглись нападению собак.
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