В Кюрдамире уличные собаки напали на мужчину

В Кюрдамире уличные собаки напали на жителя района и отгрызли ему ухо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гарасаггал.

49-летний житель села Мамедов Гурбан Ахад оглу во время прогулки по селу подвергся нападению уличных собак, одна из которых отгрызла ему правое ухо. Пострадавший был доставлен в Кюрдамирскую центральную районную больницу. По факту проводится расследование.

Отметим, что в текущем году в Кюрдамире более 300 человек подверглись нападению собак.