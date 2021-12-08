https://news.day.az/society/1413149.html Дети шехидов смогут обучаться в Турции
Дети шехидов смогут обучаться в Турции
Со следующего года дети шехидов смогут обучаться в Турции.
Об этом сказал в среду председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на пресс-конференции, посвященной первой годовщине со дня создания Фонда YAŞAT, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что в связи с этим готовится совместная программа с Управлением по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при турецком правительстве (YTB), которая будет обнародована в ближайшее время.
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