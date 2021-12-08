Со следующего года дети шехидов смогут обучаться в Турции.

Об этом сказал в среду председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на пресс-конференции, посвященной первой годовщине со дня создания Фонда YAŞAT, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в связи с этим готовится совместная программа с Управлением по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при турецком правительстве (YTB), которая будет обнародована в ближайшее время.