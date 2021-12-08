В Азербайджане выплачены пенсии за декабрь

Восьмого декабря осуществлена выплата пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе за декабрь, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения.

"Пенсии гражданам с правом на пенсию на льготных условиях будут выплачены в этом месяце по графику", - говорится в сообщении.

Отметим, что на 1 июля 2021 года на учете в ГФСЗ состояли 1,214 миллиона пенсионеров (1,257 миллиона - на 1 июля 2020 года), что составляет 12,1 процента численности населения Азербайджана.