Как долго сохранится ветреная погода в Баку?

Ветреная погода в Азербайджане сохранится до утренних часов девятого января.

Об этом сказал главный гидролог Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, сообщает Day.Az.

По его словам, в Баку и на Абшеронском полуострове в течение сегодняшнего дня будет дуть порывистый северо-западный ветер.

"В утренние часы девятого января северо-западный ветер сменится умеренным юго-западным. В этот день ожидается переменная облачность без осадков. Однако в ночь с 8 на 9 января в Баку и на Абшероне местами прогнозируются дожди.

В ближайшие два дня в районах Азербайджана также ожидается погода преимущественно без осадков. Однако в ночь с 8 на 9 января местами прогнозируются осадки и усиление западного ветра.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне днем составит 8-12, в низменных районах - 10-15, а в высокогорье - 2-7 градусов тепла", - добавил он.