МЧС Азербайджана спасли 36 человек

За минувшие сутки во время пожаров эвакуированы 146 человек, отравились дымом 16 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 28 пожарам и 2 случаям нахождения в беспомощном состоянии.

В результате принятых срочных и неотложных мер были спасены 36 человек, в том числе двое детей.