https://news.day.az/society/1425090.html Названо число завершенных уголовных дел в Азербайджане
Названо число завершенных уголовных дел в Азербайджане
В 2021 году в Азербайджане было завершено расследование 301 уголовного дела в отношении 492 лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Дела направлены в суды для рассмотрения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано в понедельник на расширенном оперативном совещании в Генеральной прокуратуре, посвященном итогам ее деятельности в 2021 году.
На совещании было отмечено, что обеспечено возмещение ущерба на сумму 39,224 миллиона манатов, а также наложен арест на имущество на сумму 101,373 миллиона манатов.
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