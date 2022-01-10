Завершена подготовка карты санитарно-защитной зоны заповедника "Баситчай"

Завершилась подготовка карты санитарно-защитной зоны государственного природного заповедника "Баситчай" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом сказала Trend в понедельник замначальника Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Самедова, передает Day.Az.

Она отметила, что в соответствии с распоряжением главы государства ведется работа по восстановлению деятельности заповедника.

"Завершен процесс подготовки карты санитарно-защитной зоны заповедника. Ведутся другие работы по восстановлению деятельности заповедника, проводятся мониторинги, к работе привлечены сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и Национальной академии наук. Также в прошлом году на территории заповедника "Баситчай" были посажены платаны, выпущена рыба в водоемы. Работа в этом направлении продолжается", - отметила Самедова.