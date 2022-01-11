https://news.day.az/society/1425634.html В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом, 392 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
14 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 622 236 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 606 311 человек вылечились, 8 471 скончались, число активных больных - 7 454.
За прошедшие сутки проведено 9 333 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 957 603 теста.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре