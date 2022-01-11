https://news.day.az/society/1425732.html В Баку автобус попал в аварию
В Баку автобус попал в аварию
Автобус, следовавший по регулярному маршруту № 39, временно эксплуатируемому ООО "Kral-Transport", попал в ДТП на улице Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили АПА в БТА, ДТП произошло на участке, именуемом "Этчилер базары", передает Day.Az.
Автобус (99 JZ 710), при пересечении перекрестка столкнулся с проехавшим на красный свет светофора автомобилем марки Toyota Prius.
В результате ДТП никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Сообщается, что водитель легкового автомобиля получил легкие травмы.
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