В Баку автобус попал в аварию

Автобус, следовавший по регулярному маршруту № 39, временно эксплуатируемому ООО "Kral-Transport", попал в ДТП на улице Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили АПА в БТА, ДТП произошло на участке, именуемом "Этчилер базары", передает Day.Az.

Автобус (99 JZ 710), при пересечении перекрестка столкнулся с проехавшим на красный свет светофора автомобилем марки Toyota Prius.

В результате ДТП никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля получил легкие травмы.