Экс-главу ИВ Евлаха выпустят досрочно из тюрьмы
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Рассмотрена апелляционная жалоба бывшего главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова на решение Шекинского суда по тяжким преступлениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, решение было принято в ходе процесса в Шекинском Апелляционном суде. Согласно решению, с учетом состояния здоровья экс-главы исполнительной власти срок его ареста сокращен до 6 лет.

Информацию подтвердил адвокат Г.Самедова Эльнур Велиев.

Отметим, согласно приговору Шекинского суда по тяжким преступлениям Годжа Самедов был приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы.

Несколько дней назад экс-глава ИВ был госпитализирован в Центральную клинику и во второй раз перенес операцию на сердце. В настоящее время его лечение продолжается.

Напомним, Годжа Самедов был арестован в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.