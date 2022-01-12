Экс-главу ИВ Евлаха выпустят досрочно из тюрьмы

Рассмотрена апелляционная жалоба бывшего главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова на решение Шекинского суда по тяжким преступлениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, решение было принято в ходе процесса в Шекинском Апелляционном суде. Согласно решению, с учетом состояния здоровья экс-главы исполнительной власти срок его ареста сокращен до 6 лет.

Информацию подтвердил адвокат Г.Самедова Эльнур Велиев.

Отметим, согласно приговору Шекинского суда по тяжким преступлениям Годжа Самедов был приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы.

Несколько дней назад экс-глава ИВ был госпитализирован в Центральную клинику и во второй раз перенес операцию на сердце. В настоящее время его лечение продолжается.

Напомним, Годжа Самедов был арестован в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.