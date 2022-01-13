Пожарные Азербайджана провели учебные сборы

На Центральном вещевом складе Главного управления материально-технического обеспечения министерства обороны были проведены учебно-методические сборы с участием начальников противопожарной службы и команд противопожарной защиты видов войск, объединений, соединений и воинских частей, а также инспекторов пожарной безопасность, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На сборах, организованных в соответствии с инструкцией, утвержденной решением министра обороны, с участием личного состава было проведено занятие на тему "Особенности тушения пожаров в неблагоприятных условиях".

На занятии, проводимом в целях совершенствования знаний и навыков начальников противопожарной службы и команд противопожарной защиты, а также инспекторов пожарной безопасности, были обсуждены вопросы тушения пожаров при низких температурах, нехватке воды, сильном ветре и задымлении.

Затем было проведено практическое занятие на тему "Полное боевое развертывание". Согласно регламенту учений, личный состав по сигналу тревоги выполнил условную пожарную команду. Были определены условные места пожара и хранения имущества. Задача по тушению условного пожара была успешно выполнена.