"Омикрон" - повод для паники?

"Инкубационный период омикрон-штамма значительно меньше по сравнению с другими штаммами коронавируса, в основном составляет от 1 до 3 дней. Кроме того, новый штамм имеет высокую заразность. В ряде стран он уже стал доминирующим, вытеснив дельта-штамм. Омикрон-штамм быстро распространяется, по сравнению с другими штаммами при "омикроне" у больных редко встречается тяжелая форма пневмонии, процесс происходит в основном в верхних дыхательных путях".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов, отвечая на вопросы, поступающие на профили министерства в соцсетях в связи с омикрон-штаммом коронавируса.

Он рассказал также о длительности карантина при заражении новым штаммом. По словам Т.Эйвазова, у омикрон-штамма период выявления заражения более короткий: "На основании этого в некоторых странах в зависимости от формы заболевания карантинный период сокращен до 5-7-9 дней".

Отвечая на вопрос о том, сколько времени требуется для восстановления организму в случае заражения омикрон-штаммом, Т.Эйвазов сказал, что в отличие от других мутаций, при "омикроне" в большинстве случаев выздоровление происходит быстрее.