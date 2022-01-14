https://news.day.az/society/1426989.html Бакметрополитен получит еще 4 новых поезда
Бакметрополитен получит еще 4 новых поезда
В 2022 году для Бакинского метрополитена будут закуплены еще четыре подвижных состава, состоящих из пяти вагонов каждый, сообщили Day.Az в пятницу в ЗАО "Бакинский метрополитен".
Во второй половине 2021 года на линии были выпущены четыре новых подвижных состава, состоящих из пяти вагонов, в общей сложности 20 новых вагонов (серии 81-765B/766 B).
Учитывая, что на линии каждый день выпускаются 40-46 поездов, можно сказать, что почти половина подвижного состава обновлена, сказали в ЗАО.
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