https://news.day.az/society/1427620.html В Баку начался снос ряда жилых домов - ФОТО
В Баку начался снос ряда жилых домов - ФОТО
В Низаминском районе Баку начался снос некоторых жилых домов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, здесь будут снесены здания №№ 88-98 по улице Рустама Рустамова.
Из этих домов началось переселение граждан.
Отметим, что под снос здесь пойдут здания, построенные в 40-60-х годах прошлого века.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре