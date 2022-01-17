В Баку начался снос ряда жилых домов

В Низаминском районе Баку начался снос некоторых жилых домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, здесь будут снесены здания №№ 88-98 по улице Рустама Рустамова.

Из этих домов началось переселение граждан.

Отметим, что под снос здесь пойдут здания, построенные в 40-60-х годах прошлого века.