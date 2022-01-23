Тяжелое ДТП в Геранбое, погибли две сестры

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей BMW и "ВАЗ 21099" в поселке Гызылгаджиллы два человека погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения. Жертвами аварии стали Танрывердиева Айбениз Али гызы (1969 г.р.) и Танрывердиева Вазифа Али гызы (1964 г.р.).

Пострадавшие - Ализаде Джамиля Расул гызы (2013 г.р.), Алиев Расул Эльдар оглу (1982 г.р.), Алиева Санам Мамед гызы (1990 г.р.), Алиева Дилара Эльдар гызы (1972 г.р.), Оруджев Икрам Ибрагим оглу (1984 г.р.) госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ведется расследование.