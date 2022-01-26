В Азербайджане органы ИВ будут назначать священнослужителей
В Азербайджане предложено лишить Управление мусульман Кавказа (УМК) полномочий по назначению священнослужителей, ответственных за места отправления религиозных обрядов и святыни ислама.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, это предусматривает поправка в закон "О свободе вероисповедания".
Согласно поправке, полномочия по назначению священнослужителей, ответственных за места отправления религиозных обрядов и святыни ислама, передаются органу (учреждению), определяемому соответствующим органом исполнительной власти.
Это изменение в закон планируется обсудить 27 января на заседании комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса (парламент).
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