https://news.day.az/society/1430216.html В Товузе в сгоревшем помещении обнаружен труп
В Товузе в сгоревшем помещении обнаружен труп
В городе Товуз на территории торгового центра сгорели бытовые отходы на площади 3 кв.м в одном из помещений сносимого одноэтажного здания.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе разведки места пожара пожарные обнаружили обгоревшее тело Алескерова Алекпера Азиз оглу 1960 года рождения. Тело направлено на экспертизу. Помещение защищено от огня.
Пожар был потушен расчетами пожарной охраны.
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