В Товузе в сгоревшем помещении обнаружен труп

В городе Товуз на территории торгового центра сгорели бытовые отходы на площади 3 кв.м в одном из помещений сносимого одноэтажного здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе разведки места пожара пожарные обнаружили обгоревшее тело Алескерова Алекпера Азиз оглу 1960 года рождения. Тело направлено на экспертизу. Помещение защищено от огня.

Пожар был потушен расчетами пожарной охраны.