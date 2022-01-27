https://news.day.az/society/1430410.html Участников 44-дневной войны включат в подсистему Zəfər - Анар Алиев
Участников 44-дневной войны включат в подсистему Zəfər - Анар Алиев
В Азербайджане соответствующие органы готовят список участников 44-дневной войны, который будет включен в подсистему Zəfər министерства труда и социальной защиты населения.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.
По его словам, работы в этом направлении продолжаются.
Подсистема Zəfər также уже функционирует, отметил замминистра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре