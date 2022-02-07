В Карабахе выявлено 65 видов растений, находящихся под угрозой исчезновения

"В 2021 году в ряде районов Карабаха (Агдеринский, Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский) была проведена ревизия генетических ресурсов растений, проанализированы биоэкологические особенности и возможности их использования. В результате исследований выявлено распространение 541 вида, относящихся к 9 генофондным группам (дикорастущие пищевые, овощные, фруктовые и ягодные, пряные, кормовые, лекарственные, витаминные, медодающие и красильные растения), 163 отделам, 391 виду".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал главный директор Института генетических ресурсов НАНА, член-корреспондент НАНА Зейнал Акперов.

По словам ученого, проведенные анализы показали, что перспективные виды растений встречаются в основном в Физулинском (127 видов) и Агдамском (93 вида) районах. На территории было выявлено 65 видов растений, находящихся под угрозой исчезновения, рекомендовано включить их в новое издание "Красной книги" Азербайджанской Республики.