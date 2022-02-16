Пригодна ли для питья вода в Азербайджане?

"Исследовано содержание химических элементов в питьевой воде, ее бактериологические и другие показатели".

Как передает Day.Az, об этом сказала ведущий консультант Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Лейла Тагизаде в своем выступлении на тему "Питьевая вода, гигиенические требования и контроль качества".

Она отметила, что часто в Азербайджане органическое качество воды бывает плохим.

"Разработан Национальный государственный стандарт "Питьевая вода, гигиенические требования и контроль качества". Этот стандарт разработан по 380 показателям, приведен в соответствие с европейскими стандартами. В настоящее время локальные очистные сооружения действуют в 483 селах 26 районов страны. Централизованное водоснабжение обеспечено в 13 районах. Качество воды в стране хорошее. Инфекционных заболеваний, связанных с водой, не зарегистрировано", - отметила она.