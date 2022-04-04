Гобустан накрыла пыльная буря

В настоящее время из-за сильного ветра на территории Гобустанского района возник пыльный туман.

Как передает Day.Az, по словам директора Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедовой, скорость западного ветра в Нафталане составила 32, Гяндже - 24, Агдаме, Тертере - 22, Барде - 20, Гобустане, Шамкире - 18, в Баку и на Абшеронском полуострове - 38 м/с.

По данным метеостанции на Нефтяных Камнях, высота волн на Каспии достигла 2,6 метра.

По прогнозам синоптиков, скорость северо-западного ветра в Азербайджане 4 апреля местами составит 33-38 м/с. Утром 5 апреля он сменится умеренным южным ветром.