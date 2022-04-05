Много ли пыли в воздухе в Азербайджане из-за ветра?

Вчера на территории Азербайджана наблюдалось локальное загрязнение воздуха в результате сильного северо-западного ветра.

Как передает Day.Az, об этом сказала сотрудник Национальной гидрометеорологической службы Гульнара Аббасова.

"Вчера в Хатаинском районе Баку в различное время дня содержание пыли в воздухе превышало норму в 5,9 раза, в Низаминском районе - в 7,2 раза, в Сабаильском районе столицы - в 8,4 раза, в городе Гянджа - в 2,9 раза. По данным автоматических станций, на утро 5 апреля концентрация газовых смесей и дисперсных частиц пыли в воздухе находились в пределах нормы", - сказала Аббасова.