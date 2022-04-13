Когда снимут ковид-ограничения в Азербайджане?

"Постепенно решается вопрос о смягчении некоторых карантинных ограничений как в европейских, так и в азиатских странах. Вполне вероятно, что в ближайшее время в Азербайджане, ссылаясь на статистику заражения коронавирусом по стране, предоставленную соответствующими органами, Оперативным штабом будут приняты решения в этом направлении".

Как передает Day.Az, об этом сказал член Оперативного штаба, заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов в программе "Nə baş verir?" на канале "ARB24".

"Как депутат и эксперт, могу сказать, что с учетом того, что происходит вокруг нас, мы с большой долей вероятности увидим неизбежность смягчения ковид-ограничений в ближайшем будущем. Речь не идет об устранении эпидемиологической ситуации. Вопрос в том, чтобы исключить использование масок в помещении и исключить необходимость проведения ПЦР-тестов при возвращении в страну", - отметил Махмудов.