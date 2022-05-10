Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами пройдут дожди. Вечером южный ветер сменится усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем 15-19° тепла, в Баку ночью 11-13° тепла, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75 %.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и ливни, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром будет туман. Западный ветер усилится в отдельных местах днем.

Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем 5-10° тепла.