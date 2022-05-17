В Нидерландах выпущены почтовые марки, посвященные Шуше

В Амстердаме напечатаны почтовые марки, посвященные культурной столице Азербайджана - городу Шуша.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, на марке, выпущенной по инициативе проживающей в Нидерландах нашей соотечественницы Салтанат Равангызы в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", изображены Шушинская крепость и цветок харыбюльбюль, а также написаны слова "Карабах", "Шуша - культурная столица Азербайджана", "Ильхам Алиев". Марки были выпущены официальным голландским национальным почтовым оператором PostNL.

Цель выпуска почтовых марок - привлечь внимание голландцев к объявлению 2022 года "Годом города Шуша" и к тому факту, что Карабахский регион является исконной азербайджанской землей.

Напомним, что в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана" в Амстердаме были также выпущены марки "Низами Гянджеви-880", "Гейдар Алиев", "Харыбюльбюль", "Рашид Бейбутов", "Амина Дильбази", "Джовдат Гаджиев", "Погибшие в Кяльбаджаре журналисты Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышев".