Пожар в жилом доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
23:25
Пожар в трехэтажном жилом здании на улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку был потушен в 23:23 благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым МЧС, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
Сегодня на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о пожаре в трехэтажном жилом здании по улице Чингиза Мустафаева Ясамальского района Баку. На место пожара были незамедлительно направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Благодаря оперативному вмешательству и слаженным действиям сил пожар был локализован.
В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.
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23:19
В Баку вспыхнул пожар в жилом здании.
Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на МЧС Азербайджана, на "горячую линию" 112 поступила информация о пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку.
На место пожара были незамедлительно направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.
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