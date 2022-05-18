https://news.day.az/society/1462679.html В результате пожара в жилом доме в Баку погиб человек - Генпрокуратура
В результате пожара в жилом доме в Баку погиб человек - Генпрокуратура
17 мая около 22:00 в трехэтажном жилом здании, расположенном по адресу: улица Чингиза Мустафаева, 62, Ясамальский район Баку, вспыхнул пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, на месте происшествия сейчас находятся представители прокуратуры, МЧС и других соответствующих органов.
Следователями и криминалистами прокуратуры проводятся необходимые следственные действия.
По предварительной информации, в результате инцидента погибла Элен Абдулабекова (1948 года рождения) проживающая на втором этаже жилого здания.
Дополнительная информация будет предоставлена общественности позже.
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