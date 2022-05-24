Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с фестивалем TEKNOFEST

Государственное управление дорожной полиции Главного управления полиции Баку обратилось к водителям автомобилей и жителям столицы в связи с фестивалем TEKNOFEST.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"С 26 по 29 мая в Baku Crystal Hall и в Приморском национальном парке пройдет крупнейшее в регионе мероприятие - Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST. До территории проведения фестиваля организованы автобусные рейсы с 08:30 до 18:00, а в обратном направлении - с 09:00 до 21:00.

Бакинцев и гостей столицы будут бесплатно доставлять до места проведения фестиваля автобусы ООО Baku Bus, которые будут курсировать от станции метро "28 Мая" до площади Государственного флага и обратно.

В то же время в перевозке пассажиров будут задействованы экологически чистые такси ООО "Бакинская служба такси".

В связи с доставкой современной техники, другого оборудования, а также встречей гостей, их размещением и безопасным проведением мероприятия движение автомобилей в направлении Приморского национального парка и Baku Crystal Hall может быть ограничено. Поэтому в целях организации комфортного и бесперебойного передвижения участников фестиваля рекомендуем на время проведения мероприятия отказаться от использования личного автотранспорта и воспользоваться услугами общественного транспорта. Заранее благодарим всех участников движения за правильную оценку ситуации, проявление гражданской солидарности, а водителей - за понимание", - говорится в сообщении.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.