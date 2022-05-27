Вниманию граждан, пользующихся станцией "Бакмил"

28-29 мая движение поездов до станции "Бакмил" Бакинского метрополитена и в обратном направлении будет осуществляться по графику рабочих дней.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ЗАО "Бакинский метрополитен".

"В указанные дни поезда в метрополитене будут двигаться по оптимальному графику, как и в обычные рабочие дни, по этим направлениям будет действовать график рабочих дней", - говорится в сообщении.