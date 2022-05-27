https://news.day.az/society/1465713.html Вниманию граждан, пользующихся станцией "Бакмил"
Вниманию граждан, пользующихся станцией "Бакмил"
28-29 мая движение поездов до станции "Бакмил" Бакинского метрополитена и в обратном направлении будет осуществляться по графику рабочих дней.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ЗАО "Бакинский метрополитен".
"В указанные дни поезда в метрополитене будут двигаться по оптимальному графику, как и в обычные рабочие дни, по этим направлениям будет действовать график рабочих дней", - говорится в сообщении.
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