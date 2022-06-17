Сколько дипломов не признано в Азербайджане в этом году?

Обнародована статистика обращений за 2021-2022 учебный год в связи с признанием иностранных дипломов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, за январь-ноябрь 2021 года была проведена экспертиза по 3021 обращению.

В результате проведенной экспертизы по 2278 обращениям было принято положительное решение, на обращения 743 человек был дан отрицательный ответ.

За январь-июнь 2022 года (до 10.06.2022 года) проведена экспертиза по 1510 обращениям. В результате проведенной экспертизы по 1157 обращениям было принято положительное решение, на обращения 353 человек был дан отрицательный ответ.