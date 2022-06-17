https://news.day.az/society/1471593.html Сколько дипломов не признано в Азербайджане в этом году?
Сколько дипломов не признано в Азербайджане в этом году?
Обнародована статистика обращений за 2021-2022 учебный год в связи с признанием иностранных дипломов.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, за январь-ноябрь 2021 года была проведена экспертиза по 3021 обращению.
В результате проведенной экспертизы по 2278 обращениям было принято положительное решение, на обращения 743 человек был дан отрицательный ответ.
За январь-июнь 2022 года (до 10.06.2022 года) проведена экспертиза по 1510 обращениям. В результате проведенной экспертизы по 1157 обращениям было принято положительное решение, на обращения 353 человек был дан отрицательный ответ.
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