Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 534 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 210, вторую дозу получили 194 человека, "бустерную" дозу - 994 человека. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 136.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 754 921, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 352 473, вторую дозу получили 4 852 425, "бустерную" дозу - 3 301 750 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 248 273 человека.