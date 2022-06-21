Вниманию желающих стать врачами

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты второй попытки экзамена в резидентуру по оценке знаний по базовым предметам, проведенного 19 июня.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, кандидаты могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов на сайте центра.

Кандидаты также могут узнать информацию о результатах экзамена через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив на номер 7727 код, указанный в листе допуска на экзамен.