https://news.day.az/society/1472812.html Вниманию желающих стать врачами
Вниманию желающих стать врачами
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты второй попытки экзамена в резидентуру по оценке знаний по базовым предметам, проведенного 19 июня.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, кандидаты могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов на сайте центра.
Кандидаты также могут узнать информацию о результатах экзамена через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив на номер 7727 код, указанный в листе допуска на экзамен.
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