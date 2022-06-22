Дорожная полиция предупредила водителей

- могут оштафовать на 5 тыс. манатов - ВИДЕО

Грузовики предварительно взвешивают на весах, установленных на стационарном посту. Движение перегруженных транспортных средств не допускается. На видео показан стационарный пост в Гарадагском районе.

Как передает Day.Az, на водителей, нарушивших правила, составлен протокол об административном правонарушении.

Сотрудник Главного управления государственной дорожной полиции Тогрул Насирли рассказал "Xəzər Xəbər", что перегруженные грузовики создают серьезные проблемы на дорогах.

Он добавил, что в случае превышения установленных законом параметров нагрузки физические лица, управляющие автомобилем, будут оштрафованы на 600 манатов, должностные лица - на 1400-1700 манатов, а юридические лица - на 4000-5000 манатов.