Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 427 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 220, вторую дозу получили 130, бустерную дозу - 958 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 119 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 759 231, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 353 131, вторую дозу получили 4 852 922, бустерную дозу - 3 304 535 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 248 643 человека.