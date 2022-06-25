В Агдаше совершена кража из склада и магазина

Сотрудники Агдашского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в совершении серии краж.

Как сообщает Day.Az Шекинская региональная группа пресс-службы МВД, пострадавший, обратившийся в отдел полиции, сообщил, что с территории объекта, который он использует на арендной основе, были похищены алкогольные напитки на общую сумму 4 700 манатов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители города Агдаш, а также ранее неоднократно судимые друзья - Сабухи Набиев и Тебриз Гусейнов. Они признались в содеянном и заявили, что продавали спиртные напитки, которые украли.

Еще одна кража была совершена из магазина на территории города. Поскольку дверь объекта была закрыта железными перилами, воры проникли внутрь, сняв крышу магазина. Сначала они вывели из строя запоминающее устройство камер наблюдения, а затем похитили находящиеся в кассе 3 000 манатов, а также табачные изделия на сумму 5 000 манатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий, в короткий срок сотрудниками полиции был задержан один из преступников, ранее судимый Рафик Мурадлы.

При задержании Р.Мурадлы оказал сопротивление и попытался сбежать, но был задержан. Похищенные табачные изделия были изъяты у него в качестве вещественных доказательств. Личность другого лица, совершившего преступление, установлена, продолжаются меры по его задержанию.

По фактам возбуждено уголовное дело, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.