https://news.day.az/society/1474020.html Водитель сбил насмерть пешехода в Баку и скончался от сердечного приступа - ФОТО
Водитель сбил насмерть пешехода в Баку и скончался от сердечного приступа - ФОТО
В Сабунчинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Забрат автомобиль марки "Тойота" сбил насмерть Агаева Заура Мехти оглу 1989 года рождения, переходившего дорогу в неразрешенном месте.
Водитель при ДТП потерял сознание, в результате чего автомобиль врезался в банкомат на обочине. Несмотря на усилия очевидцев, водитель скончался на месте от сердечного приступа.
По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.
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