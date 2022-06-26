Водитель сбил насмерть пешехода в Баку и скончался от сердечного приступа

В Сабунчинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Забрат автомобиль марки "Тойота" сбил насмерть Агаева Заура Мехти оглу 1989 года рождения, переходившего дорогу в неразрешенном месте.

Водитель при ДТП потерял сознание, в результате чего автомобиль врезался в банкомат на обочине. Несмотря на усилия очевидцев, водитель скончался на месте от сердечного приступа.

По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.