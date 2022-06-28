https://news.day.az/society/1474637.html Пожар в школе в Баку
Пожар в школе в Баку
На короткий номер 112 горячей линии МЧС поступила информация о пожаре в здании средней школы в поселке Сабунчи Сабунчинского района Баку.
Как сообщили Day.Az в министерстве, на место происшествия незамедлительно прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара, говорится в сообщении.
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