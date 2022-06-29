В Агдаше трагически погиб рабочий

В Агдашском районе погиб рабочий.

Как передает Day.Az, 28 июня примерно в 14:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти Эльнура Османова 1993 года рождения.

В ходе расследования выяснилось, что Эльнур Османов работал разнорабочим и скончался на месте в результате поражения электрическим током, вызванного работой электронасоса при очистке водоема, предназначенного для полива деревьев.

Прокуратура Агдашского района возбудила уголовное дело по статье 314.2 УК АР (халатность, неосторожность, повлекшие смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

Расследование по факту продолжается.