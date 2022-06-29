Хорошая новость для желающих поступить на госслужбу

В программу экзаменов по приему на госслужбу внесены изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана, с целью более объективного и прозрачного проведения экзаменов регулярно осуществляются необходимые меры по совершенствованию их содержания. С учетом изменений, происходящих в научной и научно-технологической сферах, а также в законодательной системе, вносятся необходимые изменения в программу экзаменов по приему на государственную службу и продолжению деятельности на госслужбе, регулярно обновляются банки тестов, вводятся новые модельные задачи.

ГЭЦ доводит до сведения тех, кто готовится к экзаменам по приему на госслужбу и продолжению деятельности на госслужбе, что с июля 2022 года вносятся определенные изменения в тестовые задания по предмету "Законодательство" (эти изменения сопровождаются частичным упрощением программы).