https://news.day.az/society/1475040.html В этих районах Баку не будет воды
В этих районах Баку не будет воды
В реке Кура наблюдается высокая мутность из-за интенсивных осадков, и на Куринском комплексе водоочистных сооружений снизилась переработка воды.
Об этом Day.Az сообщили в ОАО "Азерсу".
В информации говорится, что в связи с этим в села Гаджигабульского района, которые получают воду с Кура-Бакинской магистрали, а также в части Гарадагского, Сабаильского и Бинагадинского районов Баку будут ограничения в подаче воды.
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