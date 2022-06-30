В этих районах Баку не будет воды

В реке Кура наблюдается высокая мутность из-за интенсивных осадков, и на Куринском комплексе водоочистных сооружений снизилась переработка воды.

Об этом Day.Az сообщили в ОАО "Азерсу".

В информации говорится, что в связи с этим в села Гаджигабульского района, которые получают воду с Кура-Бакинской магистрали, а также в части Гарадагского, Сабаильского и Бинагадинского районов Баку будут ограничения в подаче воды.