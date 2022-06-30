Обнародован прогноз погоды на ближайшие дни.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с 1 июля до утра 3 июля скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, 2 июля днем в отдельных местах полуострова порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

До 5 июля, в основном, в северных и западных районах, установится нестабильная погода, местами ожидаются кратковременные, грозовые дожди. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, временами до 23 м/с, 2 июля в отдельных местах временами до 25-30 м/с.

В реках может подняться уровень воды.