https://news.day.az/society/1475216.html Прогноз погоды на ближайшие дни
Прогноз погоды на ближайшие дни
Обнародован прогноз погоды на ближайшие дни.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с 1 июля до утра 3 июля скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, 2 июля днем в отдельных местах полуострова порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.
До 5 июля, в основном, в северных и западных районах, установится нестабильная погода, местами ожидаются кратковременные, грозовые дожди. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, временами до 23 м/с, 2 июля в отдельных местах временами до 25-30 м/с.
В реках может подняться уровень воды.
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