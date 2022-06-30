Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2 131 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 538, вторую дозу получили 305, бустерную дозу - 1 108 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 180 человек.