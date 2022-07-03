Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 457 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 493, вторую дозу получили 168 человек, "бустерную" дозу - 671 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 125.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 772 490, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 356 988, вторую дозу получили 4 854 386, "бустерную" дозу - 3 311 403 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 249 713 человек.