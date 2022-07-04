ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам

Абитуриенты, желающие принять участие во вступительных экзаменах в вузы по I и IV группам специальностей, должны зарегистрироваться на сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана до 23:59 4 июля. В экзаменах могут принять участие только те абитуриенты, которые зарегистрировались в указанный срок.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в понедельник в ГЭЦ.

По данным центра, по состоянию на 09:10 4 июля, для участия во вступительных экзаменах по I группе специальностей подтвердили свои заявки 20 506, а по IV группе специальностей - 3 959 абитуриентов.

Абитуриенты могут зарегистрироваться на экзамены по ссылке (https://eservices.dim.gov.az/erizebak/cehd2/).

Напомним, что регистрация абитуриентов, желающих сдать вступительные экзамены по II и III группам специальностей, завершилась 21 июня. Для участия в экзаменах по II группе специальностей подтвердили свои заявки 12 777, а по III группе специальностей - 16 619 абитуриентов.